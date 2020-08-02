Тренер Шахтера Каштру: Вперед, команда!

Луиш Каштру ищет слова, чтобы вдохновить свою команду на подвиг в Лиге Европы.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру мотивирует свою команду на ближайший поединок 1/16 финала Лиги Европы против Вольфсбурга.

"На следующей неделе начинается очень важный этап для нас. Вперед, Команда!", - написал наставник у себя на страничке в Instagram, прикрепив фото с тренировки.

Напомним, ответный матч Шахтер - Вольфсбург состоится уже в ближайшую среду, 5 августа. У Горняков имеется небольшой гандикап перед встречей, ведь подопечные Каштру одержали гостевую победу со счетом 1:2.

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