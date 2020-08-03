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Барселона близка к продлению звезды клуба: финансовые условия

Барселона близка к продлению звезды клуба: финансовые условия
08:55 Сегодня Телеграф
Защитник Барселоны Нельсон Семеду планирует продлить контракт с каталонцами до 2025 года.

Барселона ведет переговоры с португальским защитником Нельсоном Семеду касательно подписание нового контракта между сторонами, сообщает Mundo Deportivo.

Как сообщает источник, приближенный к каталонскому клубу, стороны шагнули вперед и сделка вот-вот состоится. По ожиданиям португальский исполнитель пролонгирует действующее соглашение до лета 2025 года.

Так же сообщалось, что отступные в контракте португальца значительно возрастут. На данный момент клаусула составляет 100 миллионов евро.

В завершившемся сезоне испанской Примеры Семеду провел 32 поединка: на счету португальского легионера один точный выстрел и четыре результативные паса. Барселона заняла второе место в чемпионате Испании, уступив титул мадридскому Реалу.

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ФК Барселона, Нелсон Семеду.

Автор:

Телеграф
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