Динамо в шаге от подписания звездного бразильца

Киевское Динамо всерьез намерено забрать Маркао у Галатасарая

Турецкая пресса активно сообщает об интересе "Динамо" к полузащитнику "Галатасарая" Маркао. Киевский клуб, якобы, начал переговоры о полноценном трансфере бразильского защитника в столицу.

По данным турецкой прессы, представители киевского клуба уже официально запросили информацию о цене на футболиста. "Галатасарай" молниеносносно дал понять босам киевлян, что желает получить за 24-летнего бразильца 12 миллионов евро.

Суркис намерен продолжить торги, чтобы снизить трансферную сумму до приемлемой для столичного клуба, так как считает, что данные деньги за бразильца - слишком большие траты.

Ранее стало известно, что Динамо за переход Маркао к "бело-синим" готово предложить "Галатасараю" 8 миллионов евро.

Также сообщалось, что Луческу запросил у Суркиса еще 4-ых бразильских исполнителей.