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Динамо в шаге от подписания звездного бразильца

Динамо в шаге от подписания звездного бразильца
11:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Киевское Динамо всерьез намерено забрать Маркао у Галатасарая

Турецкая пресса активно сообщает об интересе "Динамо" к полузащитнику "Галатасарая" Маркао. Киевский клуб, якобы, начал переговоры о полноценном трансфере бразильского защитника в столицу.

По данным турецкой прессы, представители киевского клуба уже официально запросили информацию о цене на футболиста. "Галатасарай" молниеносносно дал понять босам киевлян, что желает получить за 24-летнего бразильца 12 миллионов евро.

Суркис намерен продолжить торги, чтобы снизить трансферную сумму до приемлемой для столичного клуба, так как считает, что данные деньги за бразильца - слишком большие траты.

Маркевич неожиданно возглавил клуб УПЛ

Ранее стало известно, что Динамо за переход Маркао к "бело-синим" готово предложить "Галатасараю" 8 миллионов евро.

Также сообщалось, что Луческу запросил у Суркиса еще 4-ых бразильских исполнителей.

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ФК Динамо (Киев), Маркао.

Автор:

Телеграф
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