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Зеленский неожиданно усилил клуб Первой лиги Украины

Зеленский неожиданно усилил клуб Первой лиги Украины
09:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Голкипер Балкан Никита Зеленский пошел на повышение, подписав контракт с Ингульцем.

Ингулец значительно усилил свой состав перед решающим отрезком сезона,  подписав соглашение  с юным голкипером Никитой Зеленским. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Петрово.

Никита Зеленский перешел в команду Александра Лавриненко на правах свободного агента после завершения контракта с Балканами в июне 2020 года.

Молодой голкипер попал в заявку "желтых" на матч против Кремня (3:0), но всю игру был вынужден провести на скамье запасных.

22-летний вратарь является воспитанник знаменитой запорожской школы футбола. Среди ярких воспитанников данной школы значиться Максим Коваль, который в свое время, в 16-летнем возрасте "потянул" пенальти от Артема Милевского и перешел именно в киевское Динамо.

В сезоне-2018/19 Никита Зеленский вышел на проф. уровень украинского футбола. Он играл за Зирку и ПФК Суммы, пропустив 65 голов в 25 матчах за обе команды.

Ингулец за два тура до финиша является главным претендентом на выход в УПЛ, опережая на два очка Минай и на четыре – Рух (у львовян игра с Металлургом З в запасе), Волынь и Агробизнес. Следующий поединок команда проведет против Руха 7-го августа.

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Никита Зеленский.

Автор:

Телеграф
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