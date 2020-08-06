Динамо может приобрести гиганта из Португалии

Защитник лиссабонского Спортинга Иванилду Фернандеш попал в сферу интересов Динамо, сообщает издание Record.
Киевляне намерены укрепить линию обороны в летнее межсезонье и рассматривают возможность подписания португальского центрбека. Представители "бело-синих" уже направили запрос в португальский клуб о стоимости футболиста.
В подписании 24-летнего игрока также заинтересован Торино. Его рост 193 сантиметра.
Во второй половине завершившегося сезона Фернандеш выступал на правах аренды в Ризеспоре, где провел 12 матчей и забил один гол.
Ранее сообщалось, что Динамо запросило стоимость защитника Галатасарая Маркау.