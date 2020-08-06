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Динамо может приобрести гиганта из Португалии

Динамо может приобрести гиганта из Португалии
Обновлено 11:37 Сегодня Телеграф football.ua
Киевляне хотят приобрести португальского центрбека.

Защитник лиссабонского Спортинга Иванилду Фернандеш попал в сферу интересов Динамо, сообщает издание Record.

Киевляне намерены укрепить линию обороны в летнее межсезонье и рассматривают возможность подписания португальского центрбека. Представители "бело-синих" уже направили запрос в португальский клуб о стоимости футболиста.

В подписании 24-летнего игрока также заинтересован Торино. Его рост 193 сантиметра.

Во второй половине завершившегося сезона Фернандеш выступал на правах аренды в Ризеспоре, где провел 12 матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, что Динамо запросило стоимость защитника Галатасарая Маркау.

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Все по теме:

ФК Спортинг, УПЛ, ФК Динамо (Киев).

Автор:

Телеграф
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