Десна подписала "технаря" Шахтера (Видео)

Украинский полузащитник Шахтера Михаил Мудрик оправился в аренду в Десну. Об этом сообщила пресс-служба черниговской команды.

Сообщается, что футболист уже приступил к активным тренировкам с новой командой и уже выбрал себе игровой номер. Следующий сезон хавбек будет выступать под номером 14.

"Добро пожаловать на нашу команду, Михаил! Желаем удачной игры и совместных побед!", - говориться в сообщении ФК Десна в Facebook.

Десна креативно представила нового футболиста:

Ранее Михаил прославился целой серией видеороликов футбольного характера. Спортсмен выставляет свои трюки в Instagram и иногда даже попадает в популярнейшие мировые паблики.

Отметим, Мудрик совсем недавно дебютировал за Шахтер в матче высшего дивизиона Украины.