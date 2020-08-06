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Десна подписала "технаря" Шахтера (Видео)

Десна подписала "технаря" Шахтера (Видео)
Обновлено 14:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
Украинский полузащитник Шахтера Михаил Мудрик оправился в аренду в Десну. Об этом сообщила пресс-служба черниговской команды.

Сообщается, что футболист уже приступил к активным тренировкам с новой командой и уже выбрал себе игровой номер. Следующий сезон хавбек будет выступать под номером 14.

"Добро пожаловать на нашу команду, Михаил! Желаем удачной игры и совместных побед!", - говориться в сообщении ФК Десна в Facebook.

Десна креативно представила нового футболиста:

Ранее Михаил прославился целой серией видеороликов футбольного характера. Спортсмен выставляет свои трюки в Instagram и иногда даже попадает в популярнейшие мировые паблики.

Отметим, Мудрик совсем недавно дебютировал за Шахтер в матче высшего дивизиона Украины.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, ФК Десна, Михаил Мудрик.

Автор:

Телеграф
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