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Лига чемпионов: сегодня играют Бавария и Барселона

Лига чемпионов: сегодня играют Бавария и Барселона
Обновлено 12:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Лига чемпионов УЕФА 2019/20 набирает обороты.

Сегодня, 8 августа, состоятся два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

В Мюнхене на стадионе "Альянц Арена" местная команда примет Челси. В этой паре интрига почти отсутствует, ведь в первом матче подопечные Ханс-Дитера Флика разгромили лондонцев в гостях со счетом 0:3. В прямом эфире в Украине этот матч покажет телеканал "Футбол 1". Начало игры в 20:00 по киевскому времени.

В параллельной игре Барселона на "Камп Ноу" примет Наполи. Здесь после первого матча, который завершился ничьей 1:1, интрига присутствует, а последние провальные выступления каталонцев и вовсе делают исход этого противостояния непредсказуемым. Наполи также провалил сезон, финишировав седьмым в Серии А и теперь для участия в еврокубках в следующем сезоне неаполитанцам необходима только победа в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Посмотреть эту встречу можно будет на телеканале "Футбол 2", начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, в Интернете оба матча покажет платформа oll.tv.

Ранее Ювентус, несмотря на победу над Лионом, вылетел из ЛЧ. Также завершил свои выступления в престижнейшем еврокубке мадридский Реал.

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Все по теме:

ФК Бавария, ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Челси, ФК Наполи, Футбол.

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Телеграф
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