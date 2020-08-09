Рома готова уволить Фонсеку ради Почеттино

Последней каплей стал вылет команды из Лиги Европы.

Новое руководство итальянской Ромы рассматривает увольнение Паулу Фонсеки с поста главного тренера команды. На днях команда вылетела с 1/8 финала Лиги Европы от испанской Севильи.

До этого Фонсека и Рома не выполнили задачу - попасть в топ-4 команды Серии А (место Лиги чемпионов).

У Фонсеки есть действующий контракт с Ромой еще на один год. Но новое руководство уже в скором времени может назначить аргентинца Маурисио Почеттино, у которого есть успешный опыт с Тоттенхэмом.

Напомним, Паулу Фонсека три года тренировал донецкий Шахтер.