Рома готова уволить Фонсеку ради Почеттино

Новое руководство итальянской Ромы рассматривает увольнение Паулу Фонсеки с поста главного тренера команды. На днях команда вылетела с 1/8 финала Лиги Европы от испанской Севильи.
До этого Фонсека и Рома не выполнили задачу - попасть в топ-4 команды Серии А (место Лиги чемпионов).
У Фонсеки есть действующий контракт с Ромой еще на один год. Но новое руководство уже в скором времени может назначить аргентинца Маурисио Почеттино, у которого есть успешный опыт с Тоттенхэмом.
Напомним, Паулу Фонсека три года тренировал донецкий Шахтер.