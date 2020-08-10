Шквал атак: Мариуполь разобрался с аматорами под руководством Маркевича (Видео)

Мауриполь провел свой первый контрольный матч в летнее межсезонье.

В прошлый понедельник в футбольный клуб Мариуполь пришел новый главный тренер Остап Маркевич. А уже 8 августа приазовцы провели свой первый поединок под руководством наставника.

В первом контрольном матче Мариуполь сыграл с аматорским футбольным клубом Яруд. Итогом этой встречи стала минимальная победа азовцев со счетом 2:1. В составе хозяев забивали Алексей Кащук на 10-й минуте и Алексей Быков на 22-й минуте. Футболисты гостей забили лишь гол престижа во втором тайме.

Видеообзор матча Мариуполь - Яруд (2:1)

Напомним, Остап Маркевич заменил в клубе Александра Бабича, который не сумел вывести команду в еврокубки. По итогам прошлого сезона УПЛ Мариуполь занял восьмое место, а в финале плей-офф уступил Колосу.