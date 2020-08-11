Скачать
Вторник, 11.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Лига Европы: где смотреть матч Шахтер - Базель
Лига Европы: где смотреть матч Шахтер - Базель
Интер прошел Байер, обыграв 2:1 (Видео голов)
Интер прошел Байер, обыграв 2:1 (Видео голов)
Ломаченко показал, как будет избивать Лопеса (Видео)
Ломаченко показал, как будет избивать Лопеса (Видео)
Манчестер Юнайтед пробился в полуфинал Лиги Европы (Видео)
Манчестер Юнайтед пробился в полуфинал Лиги Европы (Видео)

Шотландцы готовы остановить футбольный чемпионат из-за одного игрока

Шотландцы готовы остановить футбольный чемпионат из-за одного игрока
Обновлено 14:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Футболист Селтика произвольно ездил в Испанию.

Власти Шотландии узнали, что футболист Селтика Боли Болинголи сам ездил в Испанию, где наблюдается резкий скачок коронавируса. Игрок решил никому из руководства клуба не сообщать о своем визите на Пиренеи. Болинголи должен был отбыть некоторое время в самоизоляции, но вместо этого он присоединился к Селтику и сыграл матч.

Болинголи сыграл против Килмарнока.

Руководство страны взяло этот эпизод на контроль и готово остановить целый чемпионат.

Напомним, ранее еще один шотландский клуб извинялся за поведение своих футболистов, которые на вечеринке подхватили коронавирус.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Карантин, Чемпионат Шотландии, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига Европы: где смотреть матч Шахтер - Базель
02 Манчестер Юнайтед пробился в полуфинал Лиги Европы (Видео)
03 Формула-1 рассчитывает на 22 гонки в новом сезоне
04 Интер прошел Байер, обыграв 2:1 (Видео голов)
05 Базель - Шахтер: прогноз на четвертьфинал Лиги Европы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь