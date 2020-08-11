Шотландцы готовы остановить футбольный чемпионат из-за одного игрока

Футболист Селтика произвольно ездил в Испанию.

Власти Шотландии узнали, что футболист Селтика Боли Болинголи сам ездил в Испанию, где наблюдается резкий скачок коронавируса. Игрок решил никому из руководства клуба не сообщать о своем визите на Пиренеи. Болинголи должен был отбыть некоторое время в самоизоляции, но вместо этого он присоединился к Селтику и сыграл матч.

Болинголи сыграл против Килмарнока.

Руководство страны взяло этот эпизод на контроль и готово остановить целый чемпионат.

Напомним, ранее еще один шотландский клуб извинялся за поведение своих футболистов, которые на вечеринке подхватили коронавирус.