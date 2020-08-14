Динамо хочет приобрести полузащитника Лестера

Вице-чемпионы Украины интересуются полузащитником Лестера Адриеном Силвой. Об этом сообщает издание Record.

По информации источника, 31-летний португальский хавбек заинтересовал два клуба Восточной Европы. На игрока претендуют киевское Динамо Динамо и московское ЦСКА.

Отметим, всю прошлогоднюю кампанию бывший игрок национальной сборной Португалии провел в аренде в Монако. В сезоне 19/20 Силва принял участие в 21-м поединке монегасков, отметившись двумя результативными передачами.

Контракт Адриена с Лестером действует до 30 июня 2021 года, а ориентировочная трансферная стоимость игрока становит €8 млн. Отметим, в августе 2017 года Лестерс купил хавбека у Спортинга за €25 млн.

Ранее сообщалось, что на защитника Динамо нацелились сразу несколько итальянских грандов.