"Безумие какое-то": Милевский отреагировал на протесты в Беларуси

Бывший нападающий сборной Украины, а ныне форвард Динамо-Брест Артем Милевский коротко прокомментировал ситуацию в Беларуси, где не утихают народные протесты.

"В Беларуси сейчас не особо весело. Такое, не очень смешно. В Бресте ситуация спокойная, но по всем городам... Я не сильно хочу говорить на эту тему.

Я никогда не обсуждаю политику, но происходят такие вещи. Мягко говоря, безумие какое-то. Равнодушным нельзя оставаться в такой ситуации. Мирное небо - самое главное", - цитирует Милевского телеграм-канал "Бомбардир".

Ранее футболист сборной Беларуси отказался выступать за национальную команду до ухода от власти Лукашенко. Кроме того, сегодня Чак Норрис записал видеообращение к президенту Беларуси.

Напомним, сегодня проходит уже седьмой день протестов в стране.