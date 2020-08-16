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Белорусский комментатор заговорил о протестах во время прямого эфира Лиги чемпионов (Видео)

Белорусский комментатор заговорил о протестах во время прямого эфира Лиги чемпионов (Видео)
18:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Комментатор Владислав Татур обратился к нации во время прямого эфира.

Спортивный комментатор Владислав Татур, работающий на телеканале "Беларусь 5", после окончания поединка 1/4 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити - Лион обратился к белорусам.

"Самое главное - берегите себя. Нельзя оставаться равнодушными к тем событиям, которые происходят в нашей стране. Великий белорусский народ - это народ, который всегда разделял ценности мира, добра, справедливости и честности, берегите себя и будьте здоровы", - заявил во время прямого эфира Татур.

Видеофрагмент с обращением комментатора:

Отметим, в самом матче случилась громкая сенсация. Французский Лион выбил Манчестер Сити и пробился в полуфинал Лиги чемпионов. В 1/2 финала Лион сыграет с Баварией, которая ранее поиздевалась над Барселоной.

Напомним, сегодня в рамках восьмого дня протестов в Беларуси проходит акция солидарности.

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Все по теме:

Беларусь, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК Лион, Футбол, Владислав Татур.

Автор:

Телеграф
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