Динамо в ближайшее время может подписать бразильца в нападение

Вице-чемпион Украины в ближайшее время может подписать бразильского нападающего Клейтона да Силвейру да Силву. Об этом сообщает telegram-канал Динамо Киев Inside.

По информации источника, 24-летний форвард подошел киевскому клубу и теперь стороны занимаются бумажными вопросами.

Сейчас Клейтон находится на клубной базе киевлян в ожидании подписания контракта.

Отметим, в данный момент игрок является свободным агентом. Последним клубом футболиста стал бразильский Атлетико Минейро. Кроме того, бразилец на протяжении карьеры выступал в таких командах, как Коринтианс, Фигейренсе, Васко да Гама и Байи.

Ранее Динамо представило новую форму команды на следующий сезон, который для киевлян стартует уже в пятницу.