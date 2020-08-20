Месси прервал отпуск, чтобы провести срочную встречу с Куманом

Лионель Месси прервал отпуск, чтобы встретиться с новоиспеченным главным тренером Барселоны Рональдом Куманом. Об этом сообщает goal.com.

По информации источника, бессменный лидер каталонского суперклуба хочет обсудить с голландским специалистом свое будущее в команде.

У Месси на данный момент контракт с Барселоной действует до 30 июня 2021 года. После вылета команды из Лиги чемпионов аргентинец, по информации СМИ, остался крайне недоволен не только главным тренером Кике Сетьеном, но и системой управления Сине-гранатовых. Беседа с Рональдом Куманом может прояснить ситуацию с возможным уходом Лионеля из команды в следующем году.

В сезоне 2019/20 33-летний аргентинец провел за Блаугранас 44 матча, забив 21 гол и отдав 26 голевых передач.

Напомним, Лионель вместе с Барселоной вылетел из Лиги чемпионов, болезненно проиграв Баварии на стадии 1/4 финала. После этого команду покинули тренер, спортивный директор, и появились слухи возможном уходе аргентинца.