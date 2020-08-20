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Олимпик - Динамо: ультрас намерены "поздравить" Луческу с дебютной игрой у руля

Олимпик - Динамо: ультрас намерены "поздравить" Луческу с дебютной игрой у руля
Обновлено 18:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Телеграм
Ультрас киевского клуба анонсировали акцию перед началом первой официальной игры УПЛ сезона 2020/21 Олимпик - Динамо.

Киевские фанаты не хотят видеть Мирчу Луческу на посту главного тренера команды.

"В закрытых полицейских группах распространяется сообщение - сами понимаете от кого - с просьбой предоставить оперативную информацию по завтрашнему матчу!

Давайте не усложнять им работу и напишем здесь: мы планируем завтра, в 16:30, собраться на Майдане Незалежности возле стелы, прогуляться по Мариинскому парку и поздравить Мирчу Луческу с его первым официальным матчем. Планируем иметь при себе средства индивидуальной защиты "маска медицинская" и придерживаться социальной дистанции.

Приглашаем всех желающих фанатов "Динамо" приобщиться к нашей прогулки", - говорится в сообщении на telegram-канале киевских ультрас  wbc_kyiv.

Отметим, завтра в 17:00 по киевскому времени матчем Олимпик - Динамо начнется 30-й чемпионат Украины по футболу. Встреча будет проходить в Киеве на стадионе им. Валерия Лобановского.

Напомним, ультрас Динамо крайне враждебно восприняли информацию о назначении легенды Шахтера Мирчи Луческу на пост главного тренера команды. 

Ранее Динамо представило новую домашнюю форму на сезон 2020/21.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Олимпик, Футбол, УПЛ, Ультрас.

Автор:

Телеграф
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