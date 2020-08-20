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Бавария сместила Реал с позиции лидера клубного рейтинга УЕФА

Бавария сместила Реал с позиции лидера клубного рейтинга УЕФА
Обновлено 21:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Бавария опередила Реал в клубном рейтинге УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Бавария, обыграв в полуфинале Лиги чемпионов 2019/20 Лион, вышла не только в финал турнира, но и опередила мадридский Реал в клубном рейтинге УЕФА.

Чемпионы Украины 2019/20 донецкий Шахтер в рейтинге занимает 12-место, расположившись между Арсеналом (11- место) и Боруссией Дортмунд (13-е место). Примечательно, что "обидчик" Горняков в Лиге Европы миланский Интер находится на 33-м месте. 

Киевское Динамо, которое сегодня представило новую домашнюю форму на следующий сезон, занимает 26-ю позицию. 

Отметим, уже в ближайшее воскресенье, 23 августа, мюнхенцы смогут упрочить свои позиции в клубном рейтинге УЕФА, если победят ПСЖ в финале Лиги чемпионов.

Топ-10 клубного рейтинга УЕФА на данный момент:

  • Бавария (Германия) - 134 очка
  • Реал (Испания) - 134
  • Барселона (Испания) - 128
  • Атлетико (Испания) - 127
  • Ювентус (Италия) - 117
  • Манчестер Сити (Англия) - 116
  • ПСЖ (Франция) - 113
  • Севилья (Испания) - 100
  • Манчестер Юнайтед (Англия) - 100
  • Ливерпуль (Англия) - 99.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов 2019/20 доверили судить арбитру, который ранее не судил решающие матчи.

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Все по теме:

УЕФА, ФК Бавария, ФК Реал, Футбол.

Автор:

Телеграф
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