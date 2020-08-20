Бавария сместила Реал с позиции лидера клубного рейтинга УЕФА

Бавария, обыграв в полуфинале Лиги чемпионов 2019/20 Лион, вышла не только в финал турнира, но и опередила мадридский Реал в клубном рейтинге УЕФА.
Чемпионы Украины 2019/20 донецкий Шахтер в рейтинге занимает 12-место, расположившись между Арсеналом (11- место) и Боруссией Дортмунд (13-е место). Примечательно, что "обидчик" Горняков в Лиге Европы миланский Интер находится на 33-м месте.
Киевское Динамо, которое сегодня представило новую домашнюю форму на следующий сезон, занимает 26-ю позицию.
Отметим, уже в ближайшее воскресенье, 23 августа, мюнхенцы смогут упрочить свои позиции в клубном рейтинге УЕФА, если победят ПСЖ в финале Лиги чемпионов.
Топ-10 клубного рейтинга УЕФА на данный момент:
Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов 2019/20 доверили судить арбитру, который ранее не судил решающие матчи.