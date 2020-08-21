Севилья - Интер: где и когда смотреть финал Лиги Европы

Сегодня состоится финал Лиги Европы.

В пятницу, 21 августа, определится победитель Лиги Европы сезона 2019/20. Из-за пандемии коронавируса финал этого турнира затянулся до исторических рекордов.

В финале сойдутся обидчик Шахтера Интер и старожил ЛЕ испанская Севилья.

Начало матча Севилья - Интер в 22:00. Прямая трансляция на канале Футбол 1 начнется в 21:45.

Напомним, финал Лиги чемпионов Бавария -ПСЖ состоится в воскресенье, 23 августа, начало в 22:00.

После двух финалов Лиги Европы и Лиги чемпионов будет сыгран матч за Суперкубок УЕФА.