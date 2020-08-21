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Динамо показало новую гостевую форму, в которой сыграет уже сегодня (Фото)

Динамо показало новую гостевую форму, в которой сыграет уже сегодня (Фото)
Обновлено 14:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)
Киевский клуб в новой форме сегодня начнет новый футбольный сезон.

Вчера, 20 августа, Динамо и технический спонсор команды New Balance представили новую домашнюю форму на сезон 2020/21, а уже сегодня столичная команда показала выездной комплект формы.

Новая гостевая форма динамовцев выполнена в синем цвете с голубыми полосами. Эмблема команды находится у сердца, а рядом расположен флаг Украины. По замыслам дизайнеров, полосы символизируют волны Днепра, а также начало новой "полосы" в жизни киевского клуба. Напомним, недавно клуб принял румынский тренер Мирча Луческу.

Отметим, уже сегодня вице-чемпионы Украины оденут гостевой комплект в матче первого тура чемпионата Украины 2020/21 против Олимпика. Эта встреча состоится в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановсокго, начало игры в 17:00 по киевскому времени. С расписанием трансляций других игр первого тура УПЛ можно ознакомиться у нас на сайте.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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