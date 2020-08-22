Десна показала новую форму (Фото, Видео)

Черниговская Десна представила новую форму на сезон 2020/21. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Новая форма выполнена в традиционных для черниговцев бело-синих цветах. Техническим спонсором команды является компания Nike.

Посмотреть эту публикацию в Instagram New kit season 20/21 Нова форма сезон 20/21 Публикация от DesnaFC official (@desnafc) 21 Авг 2020 в 11:32 PDT

Отметим, сегодня Десна проведет матч первого тура чемпионата Украины по футболу 2020/21 c принципиальным соперником луганской Зарей. Начало этой игры в 17:00 по киевскому времени. С расписанием других игр первого тура УПЛ можно ознакомиться у нас на сайте.

Напомним, по итогам прошлого сезона Десна заняла четвертое место в турнирной таблице УПЛ.

Ранее гостевой комплект новой формы показало Динамо.