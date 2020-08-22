Десна показала новую форму (Фото, Видео)

Новая форма выполнена в традиционных для черниговцев бело-синих цветах. Техническим спонсором команды является компания Nike.
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Отметим, сегодня Десна проведет матч первого тура чемпионата Украины по футболу 2020/21 c принципиальным соперником луганской Зарей. Начало этой игры в 17:00 по киевскому времени. С расписанием других игр первого тура УПЛ можно ознакомиться у нас на сайте.
Напомним, по итогам прошлого сезона Десна заняла четвертое место в турнирной таблице УПЛ.