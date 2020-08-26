Месси запросил в ФИФА документ, необходимый для трансфера в другой чемпионат

Форвард сборной Аргентины и каталонской Барселоны Лионель Месси вскоре может перейти в другой клуб, при чем речь идет не об испанской команде. Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери.

По информации источника, шестикратный обладатель "Золотого мяча" сделал запрос в ФИФА по поводу международного трансферного сертификата. Этот документ необходим для того, чтобы испанская ассоциация футбола отправила его в национальную ассоциацию новой футбольной родины аргентинца.

Напомним, вчера стало известно, что Месси уведомил боссов каталонского клуба о своем уходе. Руководство долго не могло смириться с возможной потерей лидера, однако все-таки Лионеля могут выставят на трансфер. Сам игрок хочет покинуть команду бесплатно на правах свободного агента, однако у него есть действующий контракт с Сине-гранатовыми сроком на один год. Клаусула составляет немыслимые € 700 млн.

Ранее сообщалось, что Месси вновь провел встречу с новоиспеченным главным тренером Барсы Рональдом Куманом, по итогам которой он окончательно решил искать себе новую команду.