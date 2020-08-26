Швейцарцы смогут прилететь в Украину на матч Лиги наций УЕФА, несмотря на запрет правительства

Сегодня Кабмин закрыл границу для иностранцев до 28 сентября.
Однако запрет на въезд не действует на иностранных спортсменов, которые принимают участие в соревнованиях на территории Украины. Таким образом, сборная Швейцарии сможет приехать во Львов, где сыграет с командой Украины в рамках первого тура Лиги наций УЕФА. Этот матч запланирован на 3 сентября.
Отметим, через три дня после игры со Швейцарией подопечные Андрея Шевченко проведут игру с Испанией на выезде.
Ранее сообщалось, что сборная Украины собралась в Харькове.