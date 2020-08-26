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Швейцарцы смогут прилететь в Украину на матч Лиги наций УЕФА, несмотря на запрет правительства

Швейцарцы смогут прилететь в Украину на матч Лиги наций УЕФА, несмотря на запрет правительства
Обновлено 18:41 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Сборная Украины сможет принять команду Швейцарии во Львове, несмотря на антикоронавирусные меры правительства.

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Однако запрет на въезд не действует на иностранных спортсменов, которые принимают участие в соревнованиях на территории Украины. Таким образом, сборная Швейцарии сможет приехать во Львов, где сыграет с командой Украины в рамках первого тура Лиги наций УЕФА. Этот матч  запланирован на 3 сентября.

Отметим, через три дня после игры со Швейцарией подопечные Андрея Шевченко проведут игру с Испанией на выезде.

Ранее сообщалось, что сборная Украины собралась в Харькове.

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Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Швейцарии, Футбол.

Автор:

Телеграф
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