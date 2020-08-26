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Суркис прояснил ситуацию с двумя скандальными игроками Динамо

Суркис прояснил ситуацию с двумя скандальными игроками Динамо
Обновлено 22:22 Сегодня Телеграф footballua.tv Фото: Facebook
Президент киевского Динамо Игорь Суркис в интервью Футбол NEWS на телеканале Футбол 1/2/3 прокомментировал будущее в команде двух скандальных игроков команды Жерсона Родригеша и Дениса Гармаша.

По словам Суркиса, Жерсон Родригеш с приходом Мирчи Луческу преобразился и стал показывать отличную игру и, скорее все, будет играть за столичный клуб.

"Смотрите, пришел новый главный тренер и начал все с чистого листа. Жерсон Родригеш - хороший, классный футболист. Ему надо было найти место на поле, что сумел сделать Мистер. Думаю, если он будет показывать такую же игру, то будет играть", - цитирует Суркиса footballua.tv.

Что касается Дениса Гармаша, то, вероятнее всего, ему подыщут новую команду.

"Это вопрос к главному тренеру. Если он будет видеть, что он должен быть заявлен, то он будет заявлен. Но, я думаю, что мы ему найдем какой-то клуб. Или он сам найдет. И будет играть в другом клубе – за границей или в Украине. Пока мне сложно говорить", - добавил президент Динамо.

Напомним, Жерсон Родригеш феноменально проявил себя на старте сезона. Вингер помог обыграть Олимпик в первом туре УПЛ 2020/21, а также записал в свой актив победный гол-красавец в ворота Шахтера в матче за Суперкубок Украины-2020.

Ранее сообщалось, что Срна остался не доволен судейством в игре Шахтер - Динамо

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Игорь Суркис, Футбол, Денис Гармаш, Жерсон Родригеш.

Автор:

Телеграф
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