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Вест Хэм Ярмоленко представил третью форму на сезон-2020/21 (Фото, Видео)

Вест Хэм Ярмоленко представил третью форму на сезон-2020/21 (Фото, Видео)
Обновлено 14:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Английский Вест Хэм представил третий комплект формы на следующий сезон. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Новая третья форма Молотобойцев, за которых выступает украинец Андрей Ярмоленко, выполнена в черном цвете с золотым принтом. 

Правый вингер Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко в сезоне 2019/20 сыграл в 23-х матчах, отметившись 5 голами и одной результативной передачей. По информации СМИ, украинец останется в команде. Кроме того, к нему могут присоединиться два соотечественника: Виталий Миколенко и Николай Матвиенко, которыми активно интересуется Вест Хэм.

Ранее стало известно, почему Ярмоленко приедете на сборы национальной команды позднее всех.

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Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Андрей Ярмоленко.

Автор:

Телеграф
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