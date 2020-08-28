Вест Хэм Ярмоленко представил третью форму на сезон-2020/21 (Фото, Видео)

Новая третья форма Молотобойцев, за которых выступает украинец Андрей Ярмоленко, выполнена в черном цвете с золотым принтом.
Our 20/21 Third Kit is here!
https://t.co/v5z4SWb4oW pic.twitter.com/fIaF2WQJ9v
— West Ham United (@WestHam) August 28, 2020
Правый вингер Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко в сезоне 2019/20 сыграл в 23-х матчах, отметившись 5 голами и одной результативной передачей. По информации СМИ, украинец останется в команде. Кроме того, к нему могут присоединиться два соотечественника: Виталий Миколенко и Николай Матвиенко, которыми активно интересуется Вест Хэм.
Ранее стало известно, почему Ярмоленко приедете на сборы национальной команды позднее всех.