Вест Хэм Ярмоленко представил третью форму на сезон-2020/21 (Фото, Видео)

Английский Вест Хэм представил третий комплект формы на следующий сезон. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Новая третья форма Молотобойцев, за которых выступает украинец Андрей Ярмоленко, выполнена в черном цвете с золотым принтом.

Правый вингер Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко в сезоне 2019/20 сыграл в 23-х матчах, отметившись 5 голами и одной результативной передачей. По информации СМИ, украинец останется в команде. Кроме того, к нему могут присоединиться два соотечественника: Виталий Миколенко и Николай Матвиенко, которыми активно интересуется Вест Хэм.

Ранее стало известно, почему Ярмоленко приедете на сборы национальной команды позднее всех.