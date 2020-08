Обамеянг оскандалился, назвав прямого конкурента в АПЛ дерьмом (Видео)

Габонский нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг во время своего стрима отметил на вопрос болельщика, который спросил футболиста о его мнении на счет Тоттенхэма.

"Мое мнение о них? Дерьмо", - заявил футболист.

Aubameyang gets asked...what do you think of Tottenham ?

His reply pic.twitter.com/ogF8JJClW3

— Arsenal (@DammitArsenal) August 26, 2020