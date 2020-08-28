Обамеянг оскандалился, назвав прямого конкурента в АПЛ дерьмом (Видео)

Пьер-Эмерик Обамеянг влип в скандал во время стрима.

Габонский нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг во время своего стрима отметил на вопрос болельщика, который спросил футболиста о его мнении на счет Тоттенхэма.

"Мое мнение о них? Дерьмо", - заявил футболист.

Aubameyang gets asked...what do you think of Tottenham ? His reply pic.twitter.com/ogF8JJClW3 — Arsenal (@DammitArsenal) August 26, 2020

По итогам прошлого сезона Арсенал занял 8-е место в АПЛ, а Тоттенхэм финишировал шестым.

В сезоне 2019/20 Обамеянг сумел забить в ворота соперников 29 мячей в 44 сыгранных играх во всех турнирах. Кроме того, на счету центрального нападающего три результативных паса.

Ранее экс-вингер Шахтера Виллиан официально стал игроком Арсенала.