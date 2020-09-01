Шевченко назвал лучшего футболиста на сборах

Андрей Шевченко выделил лучшего игрока сборной Украины на сборах.

Главный тренер сборно Украины перед матчем со Швейцарией подвел итоги сборов национальной команды.

"Мы постоянно проводим мини-сборы. Весь тренерский штаб и я впечатлены вашей работой, вашей отдачей.

Я думаю, что будет правильно, если мы, когда собираемся, особенно на такие мини-сборы, отмечать лучшего игрока. Который тренируется лучше, подход, отношение".

Также специалист выделил игрока, который ярче всех проявил себя на тренировках.

"Будет правильно, если каждый из нас будет писать втемную тройку своих лучших игроков. Так как первый сбор уже практически прошел, а я ввел это правило, то можно я выберу лучшего игрока на этом сборе? Дадите мне такое право? Я считаю, что лучшим был Сережа Болбат. За его отношение", - сказал Шевченко.

Отметим, что 3-го сентября сборная Украины сыграет товарищеский матч против Швейцарии. Начало игры - в 19:45.