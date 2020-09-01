Англия представила новую форму футбольной сборной (Фото)

Новая форма команды выполнена в традиционных цветах, при этом в дизайне преобладает стиль ретро. Домашняя форма - белая, а гостевая - синяя. Третий комплект выполнен в красном цвете.
Фото новой формы сборной Англии доступны на официальном twitter команды:
The season starts here.
Introducing the #ThreeLions' new @nikefootball home and away shirts! pic.twitter.com/wB7Jil8BX0
— England (@England) September 1, 2020
Уже пятого сентября англичане начнут свой путь во втором розыгрыше Лиги наций УЕФА. В в матче первого тура Лиги А второй группы Исландия дома примет представителей Туманного Альбиона. Еще через три дня сборная Англия сыграет в гостях с Данией.
Ранее Криштиану Роналду представил новую форму сборной Португалии.