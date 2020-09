Англия представила новую форму футбольной сборной (Фото)

Новая форма команды выполнена в традиционных цветах, при этом в дизайне преобладает стиль ретро. Домашняя форма - белая, а гостевая - синяя. Третий комплект выполнен в красном цвете.

Фото новой формы сборной Англии доступны на официальном twitter команды:

The season starts here.

Introducing the #ThreeLions' new @nikefootball home and away shirts! pic.twitter.com/wB7Jil8BX0

— England (@England) September 1, 2020