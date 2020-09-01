Динамо - АЗ: где и когда состоится матч квалификации Лиги чемпионов

В середине сентября динамовцы проведут игру с АЗ в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2020/21.

Вчера, 31 августа, состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА 2020/21, по итогам которой Динамо узнало своего соперника. На этой стадии турнира вице-чемпионы Украины сыграют с АЗ (Алкмар).

Уже сегодня, 1 сентября, УЕФА утвердил даты и время начала матчей третьего квалифай-раунда ЛЧ. Согласно информации пресс-службы Динамо, подопечные Мирчи Луческу сыграют матч с голландцами 15 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры в 20:00 по киевскому времени.

Отметим, из-за пандемии коронавируса одноматчевая дуэль между командами будет проходить без зрителей на трибунах. В случае ничьей клубы сыграют дополнительные таймы и, если понадобится, серию пенальти.

С результатами жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов можно ознакомиться у нас на сайте.