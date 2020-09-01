Арсенал подписал звездного бразильца

Центральный защитник Лилля Габриэль Магальяйнс перебрался в лондонский Арсенал. Об этом сообщает пресс-служба английской команды.

Бразилец подписал долгосрочное соглашение с лондонским клубом сроком на пять лет. По информации transfermarkt, сумма сделки составила €26 млн.

This is Arsenal calling! Join us for a very special video call... @DavidLuiz_4

@WillianBorges88

pic.twitter.com/O3WcU7SeN7 — Arsenal (@Arsenal) September 1, 2020

Во Франции игрок оказался в январе 2017 года, перейдя из ФК Авай за €3 млн. Затем было несколько аренд, а последние два сезона центрбек провел в Лилле. В кампании 2019/20 Габриэль сыграл в 34-х матчах, забив 1 гол.

Это уже второй громкий трансфер Канониров в межсезонье. Две недели назад стан лондонцев пополнил еще один бразилец Вилллиан.

Ранее Арсенал выиграл Суперкубок Англии-2020, а Обамеянг забил роскошный гол.