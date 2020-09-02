В чемпионате Украины появился французский футболист

ПФК Львов оформил очередной трансфер в это межсезонье.

По информации пресс-службы львовского клуба, к команде присоединился французский защитник Маруан Миуби. Соглашение с игроком тунисского происхождения рассчитано сроком на три года.

Футболист присоединился к львовскому клубу на правах свободного агента и будет выступать здесь под номером 99.

Последним клубом игрока был французский Убань. Кроме того, игрок ранее был заигран за юношескую сборную Монако U-19. Официальное представление Миуби состоится немного позднее.

Напомним, львовский клуб пропускал первый тур чемпионата Украины 2020/21 из-за вспышки коронавируса в команде.