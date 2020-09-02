Отец Месси пролил свет на ситуацию с уходом сына из Барселоны (Видео)

Отец Лионеля Хорхе Месси прилетел в Барселону, где проведет встречу с президентом футбольной команды Жозепом Бартомеу.

У входа в офис каталонского суперклуба испанский журналист провел короткий разговор с Хорхе Месси, который ведет дела шестикратного обладателя "Золотого мяча". Месси-старший заявил, что "маловероятно, что Лионель останется в Барселоне". При этом Хорхе уточнил, что не контактировал с главным тренером Манчестер Сити Хосепом Гвардиолой.

Видео разговора доступно в Сети:

BOMBAZO del padre de MESSI: “Leo lo tiene DIFÍCIL PARA QUEDARSE en el BARÇA”. IMAGEN #JUGONES pic.twitter.com/TpZ7If5t1D — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 2, 2020

Напомним, недавно Месси сообщил боссам Барселоны о своем желании уйти. Нападающий хочет покинуть команду бесплатно, а вот боссы Блаугранас рассчитывают получить огромную компенсацию за шестикратного обладателя "Золотого мяча". Клаусула Лионеля составляет €700 млн, а контракт с Барсой действует еще около года. Аргентинец, не пройдя ПЦР-тестирование, уже начал бойкотировать предсезонные тренировки команды и уже рискует остаться от части зарплаты по итогам месяца. Главным кандидатом на приобретении Месси является Манчестер Сити.