Отец Месси пролил свет на ситуацию с уходом сына из Барселоны (Видео)

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Обновлено 13:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Отец Лионеля Хорхе Месси прилетел в Барселону, где проведет встречу с президентом футбольной команды Жозепом Бартомеу.

У входа в офис каталонского суперклуба испанский журналист провел короткий разговор с Хорхе Месси, который ведет дела шестикратного обладателя "Золотого мяча". Месси-старший заявил, что "маловероятно, что Лионель останется в Барселоне". При этом Хорхе уточнил, что не контактировал с главным тренером Манчестер Сити Хосепом Гвардиолой.

Видео разговора доступно в Сети:

Напомним, недавно Месси сообщил боссам Барселоны о своем желании уйти. Нападающий хочет покинуть команду бесплатно, а вот боссы Блаугранас рассчитывают получить огромную компенсацию за шестикратного обладателя "Золотого мяча". Клаусула Лионеля составляет €700 млн, а контракт с Барсой действует еще около года. Аргентинец, не пройдя ПЦР-тестирование, уже начал бойкотировать предсезонные тренировки команды и уже рискует остаться от части зарплаты по итогам месяца. Главным кандидатом на приобретении Месси является Манчестер Сити.

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Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Хорхе Месси.

Автор:

Телеграф
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