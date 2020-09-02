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Основной нападающий Динамо травмировался в игре за сборную

Основной нападающий Динамо травмировался в игре за сборную
Обновлено 13:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Форвард Динамо Жерсон Родригес сыграл за сборную Люксембурга в товарищеском матче с немецким Саарбрюкеном.

По информации пресс-службы Динамо, игрок уже в первом тайме был заменен после того, как получил повреждение. О характере травмы пока не сообщается. 

Отметим, матч, проходивший на стадионе Жози Бартель в Люксембурге, завершился ничей 0:0. Уже 5 сентября национальная команда Люксембурга сыграет поединок Лиги наций УЕФА с Азербайджаном, а 9 сентября - с Черногорией.

В составе сборной Люксембурга Родригес успел отыграть в 24 играх, забив три мяча.

Ранее Жерсон Родригес ударно начал сезон в Динамо Мирчи Луческу, забив красивейший гол в ворота Шахтера в игре за Суперкубок Укарины-2020. Кроме того, футболист отличился шикарной голевой передачей в матче первого тура против Олимпика.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Сборная Люксембурга, Жерсон Родригес.

Автор:

Телеграф
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