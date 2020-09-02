"Плюсы" будут транслировать домашние матчи Динамо и Днепра-1

По информации источника, 1+1 media объявило об изменении в программировании спортивного контента на телеканалах группы. Холдинг закрыл передачу "ПроФутбол" и теперь сосредоточится на трансляции футбольных матчей.
Сообщается, что уже есть предварительные договоренности с двумя клубами УПЛ - Днепром-1 и Динамо, а также ведутся переговоры с другими неназванными командами. Какой именно канал холдинга будет транслировать игры Днепра-1 и Динамо пока не сообщается, однако ближайшая домашняя игра киевлян с Десной (11 сентября) попадет в эфир телеканала "2+2".
Напомним, в первом туре УПЛ Динамо разгромило Олимпик, а Днепр-1 не сумел переиграть новичка лиги - Ингулец.