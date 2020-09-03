Минай продолжает презентовать новичков

Закарпатский клуб усилили игроки «Днепра-1» - Лопыренок и Снежко.

Дебютант УПЛ - «Минай» сообщил о переходе двух футболистов «Днепра-1», сообщает официальный сайт закарпатского клуба.

На правах аренды к закарпатской команде присоединился защитник Максим Лопыренок, который играет за «Днепр-1» со времен выступлений во Второй лиге.

Полноценный контракт с клубом подписал полузащитник Александр Снежко, который также прошел с днепрянами путь из второй лиги в УПЛ.

Команда Василия Кобина дебютирует в высшем дивизионе в домашнем матче против «Александрии» 13 сентября.

Напомним, «Минай» подписал двух бывших игроков «Шахтера» - вратаря Антона Каниболоцкого и форварда Антона Шиндера.