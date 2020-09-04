Ярмоленко опередил Шевченко в списке самых результативных игроков сборной Украины

Правый вингер Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко опередил Андрея Шевченко в списке самых результативных игроков сборной Украины по системе "гол+пас".

Во вчерашней игре Лиги наций УЕФА против Швейцарии Андрей ударом пяткой мастерски открыл счет в матче. В итоге сборная Украины одолела соперника и после ничьей Германии и Испании возглавила 4-ю группу Лиги А.

Этот гол стал для хавбека 38-м за национальную команду. По этому показателю Ярмоленко пока отстает от главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко на 10 мячей. Однако по системе "гол+пас" полузащитник Вест Хэма опередил легенду сборной Украины: 58 результативных действий против 57. Во время своих выступлений за Желто-синих Ярмоленко отдал 20 голевых передач, а Шевченко - всего 9.

Посмотреть гол Ярмоленко, а также полный обзор матча Украина - Швейцария можно у нас на сайте.

Ранее Андрей отметился шикарным голом с нерабочей ноги в контрольной игре за Вест Хэм.