Ла Лига вновь выступила против ухода Месси из Барселоны

Ла Лига подтвердила клаусулу Лионеля Месси в размере €700 млн и фактически поставила крест на бесплатном уходе аргентинца из Барселоны.

Юристы Лионеля Месси отправили в Ла Лигу официальное письмо, в котором говорилось, что пункт о сумме отступных в размере €700 млн является не действительным. Однако руководство высшего дивизиона чемпионата Испании не согласилось с таким мнением и опубликовала официальный ответ на своем сайте.

"Из Ла Лиги передан ответ на сообщение, отправленное из окружения футболиста Лионеля Месси. Этот ответ раскрывает и подтверждает интерпретацию, деконтекстуализированную и не связанную с буквальностью контракта, который они выполняют, о чем Ла Лига говорила в заявлении, опубликованном 30 августа", — сказано в заявлении на официальном сайте Ла Лиги.

Напомним, недавно Месси сообщил боссам Барселоны о своем желании уйти. Нападающий хочет покинуть команду бесплатно, а вот руководство Блаугранас рассчитывают получить огромную компенсацию за шестикратного обладателя "Золотого мяча". Аргентинец, не пройдя ПЦР-тестирование, уже начал бойкотировать предсезонные тренировки команды и уже рискует остаться от части зарплаты по итогам месяца. Контракт Лионеля с Барсой действует до июля 2021 года. Главным кандидатом на приобретении Месси значится Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что Месси не будет уходить из Барселоны до конца контракта.