Официально: Милан арендовал игрока атаки Реала

Атакующий хавбек Реала Браими Диас будет выступать в Милане на правах аренды до июня 2021 года. В конце сезона футболист отправится обратно в Мадрид. В составе миланского клуба игрок будет выступать под номером "21".

В кампании 2019/20 Реал выиграл Ла Лигу и добрался до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступил Манчестер Сити. Диас отыграл за Сливочных в 10 матчах, записав в свой актив один забитый мяч и один ассист.

