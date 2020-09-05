Манчини, не надев очки, выпустил не того футболиста на поле

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что допустил ошибку при оглашении состав на матч первого тура группового раунда Лиги наций с Боснией и Герцеговиной (1:1). Виной всему послужило то, что специалист не надел очки.

"Когда мне показывали состав, на мне не было очков и мне просто сказали, что все хорошо. Я не заметил, что там был Ачерби, а не Кьеллини. Во всяком случае, изначально мы планировали, что Ачерби сыграет в одном матче, а Кьеллини - в другом. Я спросил Джорджо, хочет ли он сыграть сегодня или в понедельник с Нидерландами. Он сказал, что хочет сегодня, но сейчас нам придется поменять планы. Не то чтобы мы выбрали вратаря, а не защитника, это не большая разница, но да, это была ошибка", - цитирует Роберто Манчини Daily Mail.

Напомним, Италия не сумела дома обыграть Боснию и Герцеговину и команда Нидерландов, обыграв Польшу, единолично возглавила группу 1 Лиги А. С остальными результатами матчей четвертого сентября можно ознакомиться у нас на сайте.

Уже в понедельник, 7 сентября, итальянцы смогут реабилитироваться за потею очков в игре с Нидерландами.