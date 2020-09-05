Сексуальная поддержка: за Месси вступилась Мисс Бум Бум (Фото)

На своей страничке в Instagram модель выложила пост в поддержку Месси, где также объявила о протесте против руководства Сине-гранатовых, которые не отпустили Лионеля, ранее изъявившего желание покинуть команду. Теперь Сьюзи не оденет футболку Барселоны до тех пор, пока клубом руководит Жозеп Бартомеу.
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Respeito a decisão de Messi, mas enquanto @jmbartomeu for presidente não vestirei a camisa do @fcbarcelona! Sou culé, mas é um crime que o Barça está fazendo, praticamente escravizando Messi. #BartomeuOUT BREVEMENTE IREI ATÉ A CIDADE DE BARCELONA FAZER UM PROTESTO CONTRA O MAU-CARÁTER QUE HOJE É PRESIDENTE DO BARCELONA.
Во вчерашнем интервью-признании Месси заявил, что останется в Барселоне, а также сообщил , что президент каталонского клуба не сдержал своего слова. Также Лионель добавил,что он не собирается судиться с клубом всей своей жизни.
Напомним, в середине августа Месси сообщил боссам Барселоны о своем желании уйти. Нападающий хотел покинуть команду бесплатно, а вот руководство Блаугранас рассчитывало получить огромную компенсацию за шестикратного обладателя "Золотого мяча". Аргентинец, не пройдя ПЦР-тестирование, начал бойкотировать предсезонные тренировки команды и теперь рискует остаться от части зарплаты по итогам месяца. Контракт Лионеля с Барсой действует до июля 2021 года, а клаусула составляет €700 млн. Главными кандидатом на приобретении Месси значились Манчестер Сити и ПСЖ.