Украинская бригада арбитров рассудит матч Лиги наций УЕФА

Украинский арбитр Сергей Бойко получил назначение от УЕФА.

На матч второго тура групповой стадии Лини наций УЕФА в квартете четыре Лиги С Албания - Литва назначена украинская бригада арбитров.

Главным рефери в поле будет работать Сергей Бойко, линейными судьями назначены Владимир Володин и Андрей Скрипка. Евгений Арановский будет исполнять обязанности четвертого судьи.

Матч Албания - Литва состоится в понедельник, 7 сентября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, в первом туре Албания в гостях одолела Беларусь, а Литва дома проиграла Казахстану.