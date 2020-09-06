Шевченко рассказал, в чем сила сборной Испании

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча второго тура Лиги наций УЕФА против команды Испании.

"Сила сборной Испании - в ее замечательных исполнителях. Это одна из лучших команд мира. Я очень уважаю ее главного тренера Луиса Энрике. Уверен, он прекрасно подготовил команду к выступлению в Лиге наций.

Испанская сборная уже много лет является прекрасным коллективом с великолепными футболистами. Она всегда придерживается своей системы игры и плана на матч. Испанский футбол всегда доминировал на международной арене и доминирует сейчас. Здесь есть прекрасные менеджеры и большие клубы.

Поэтому нам сейчас выпал шанс сыграть с замечательной командой. Лига наций дает возможность для тренера подготовить коллектив через матчи с серьезными соперниками, такими, как Испания", - цитирует Андрея Шевченко официальный сайт УАФ.

Также специалист поделился своим мнением об Андрее Ярмоленко и ситуации с коронавирусом.

"Ярмоленко - настоящий профессионал. Он очень любит национальную команду, всегда приезжает к ней и работает с большой отдачей. Я рад, что он восстановился после травмы и борется за место в составе. В поединке со Швейцарией он нам очень помог, и вообще я рад, что Андрей набирает свои лучшие кондиции".

Сложившаяся ситуация является новой для всех. Мы должны адаптироваться к ней. Я прекрасно понимаю, сейчас многое изменилось, но это не главное. Главное - то, что футбол продолжается, правительства стран идут нам навстречу, УЕФА делает все возможное, чтобы соревнования продолжались. Нам всем нужно найти выход, но важно не забывать, что главный приоритет - это здоровье людей", - добавил наставник сборной Украины.

Матч второго тура Лиги наций УЕФА в Лиге А четвертой группы Испания - Украина пройдет сегодня, 6 сентября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. По мнению букмекеров, у Желто-синих практически нет шансов даже на ничью.

Ранее в первом туре Лиги наций Испания и Германия сыграли вничью, а Украина минимально одолела Швейцарию.