Испания - Украина: где и когда смотреть онлайн матч Лиги наций

В воскресенье, 6 сентября, сборная Украины играет с Испанией в Лиге наций УЕФА.

Сегодня сборная Украины проведет матч второго тура Лиги наций УЕФА в Лиге А четвертой группы против команды Испании. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано". Стартовый свисток французского рефери Бенуа Бастьена прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч покажете телеканал "Футбол 1". Кроме того, игру можно будет посмотреть на телеканале "Украина". Начало эфира в 21:35 (время киевское)

Ранее букмекеры дали неутешительный прогноз для украинцев на этот матч.

Напомним, в первом туре Лиги наций УЕФА подопечные Андрея Шевченко дома одолели команду Швейцарии. Что касается испанцев, то Фурия Роха поделила очки с немцами.