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Лига наций: Испания - Украина и другие результаты матчей 6 сентября

Лига наций: расписание трансляций матчей 7 сентября

Лига наций: расписание трансляций матчей 7 сентября
Обновлено 15:41 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Сегодня состоится еще 8 матчей второго тура Лиги наций.

В Лиге наций УЕФА продолжается второй тур. Сегодня будет сыграно еще 8 матчей. Среди интересных противостояний: Нидерланды - Италия, Босния и Герцеговина - Польша.

Напомним, вчера в рамках второго тура сборная Украины уступила испанцам со счетом 4:0.

Расписание матчей 7 сентября|понедельник

Лига наций Групповой этап

группа A1

21:45 Босния и Герцеговина - Польша Футбол 2

21:45 Нидерланды - Италия Футбол 1

группа B1

21:45 Австрия - Румыния Футбол 3

21:45 Северная Ирландия - Норвегия

группа B2

21:45 Израиль - Словакия

21:45 Чехия - Шотландия

группа C4

17:00 Казахстан - Беларусь Футбол 1

21:45 Албания - Литва

Лига наций: Испания - Украина и другие результаты матчей 6 сентября

Свой следующий матч сборная Украины сыграет 10 октября.

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Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Лига Наций.

Автор:

Телеграф
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