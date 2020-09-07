Лига наций: расписание трансляций матчей 7 сентября

В Лиге наций УЕФА продолжается второй тур. Сегодня будет сыграно еще 8 матчей. Среди интересных противостояний: Нидерланды - Италия, Босния и Герцеговина - Польша.
Напомним, вчера в рамках второго тура сборная Украины уступила испанцам со счетом 4:0.
Расписание матчей 7 сентября|понедельник
Лига наций Групповой этап
группа A1
21:45 Босния и Герцеговина - Польша Футбол 2
21:45 Нидерланды - Италия Футбол 1
группа B1
21:45 Австрия - Румыния Футбол 3
21:45 Северная Ирландия - Норвегия
группа B2
21:45 Израиль - Словакия
21:45 Чехия - Шотландия
группа C4
17:00 Казахстан - Беларусь Футбол 1
21:45 Албания - Литва
Свой следующий матч сборная Украины сыграет 10 октября.