В Барселоне начали собирать голоса за отставку Бартомеу

В футбольном клубе Барселона начали сбор голосов за отставку Жозепа Бартомеу. Об этом сообщает Mes Que Una Mocio.

После истории с возможным уходом Лионеля Месси из Барселоны в клубе начался новый виток политической борьбы. Часть членов Барселоны начала сбор подписей за отставку действующего президента команды Жозепа Бартомеу.

По информации источника, уже собрано 7500 подписей из 16 500 необходимых. Если "бунтовщики" наберут необходимое число подписей, то в Барселоне пройдут новые выборы еще в 2020 году. Однако в связи с пандемией коронавируса и запретом на массовые мероприятия такой сценарий маловероятен.

Напомним, в середине августа Месси сообщил боссам Барселоны о своем желании уйти. Нападающий хотел покинуть команду бесплатно, а вот руководство Блаугранас рассчитывало получить огромную компенсацию за шестикратного обладателя "Золотого мяча". Аргентинец, не пройдя ПЦР-тестирование, начал бойкотировать предсезонные тренировки команды и теперь рискует остаться от части зарплаты по итогам месяца. Контракт Лионеля с Барсой действует до июля 2021 года, а клаусула составляет €700 млн. В начале сентября Месси официально заявил, что выполнит контракт с клубом, однако при этом он обвинил Жозепа Бартомеу во лжи.