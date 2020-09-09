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Роналду отреагировал на свой сотый гол за Португалию (Фото)

Роналду отреагировал на свой сотый гол за Португалию (Фото)
21:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Криштиану Роналду поблагодарил всех причастных к его невероятному достижению.

"Спасибо всем коллегам, тренерам и персоналу сборной, которые помогли мне достичь этого исторического момента", - написал Роналду на своей страничке в Instagram, прикрепив фото с раздевалки после матча со Швецией.

 
 
 
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Obrigado a todos os meus colegas, treinadores e staff da seleção que me ajudaram a atingir esta marca histórica.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Напомним, во вчерашнем матче второго тура Лиги наций УЕФА в Лиге А третьей группы Португалия разобралась со Швецией со счетом 0:2. Роналду в этом поединке отметился двумя голами, которые стали для него 100-м и 101-м за национальную команду.

Ранее сообщалось, что Роналду мог пропустить обе сентябрьских игры Португалии из-за укуса пчелы. В итоге пятикратный обладатель "Золотого мяча" пропустил лишь матч с Хорватией.

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Все по теме:

Сборная Португалии, Криштиану Роналду, Футбол.

Автор:

Телеграф
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