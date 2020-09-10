Динамо - Десна: где и когда смотреть матч 2-го тура УПЛ

В пятницу, 11 сентября, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится стартовый матч второго тура чемпионата Украины по футболу 2020/21 Динамо - Десна.

Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени, рассудит игру Игорь Пасхал. Примечательно, что на матчах второго тура УПЛ не будет работать бригада VAR.

В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "2+2", начало эфира в 18:55. Кроме того, игру можно будет посмотреть у нас на сайте. Плеер с трансляцией появится ближе к началу поединка.

Напомним, в первом туре Динамо разобралось с Олимпиком, а Десна без проблем одолела Зарю.

Ранее сообщалось, что трансляция матчей Динамо будет идти с задержкой в 4 минуты.