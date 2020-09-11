Скачать
Пятница, 11.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Азаренко остановила Серену Уильямс на пути в финал US Open-2020 (Видео)
Азаренко остановила Серену Уильямс на пути в финал US Open-2020 (Видео)
УПЛ 2020/21: где и когда смотреть матчи 2-го тура
УПЛ 2020/21: где и когда смотреть матчи 2-го тура
Вратарь-позер пропустил самый смешной гол между ног в истории футбола (Видео)
Вратарь-позер пропустил самый смешной гол между ног в истории футбола (Видео)
СМИ разузнали, сколько "плюсы" заплатят Динамо, Заре и Днепру-1 за телеправа
СМИ разузнали, сколько "плюсы" заплатят Динамо, Заре и Днепру-1 за телеправа

"Динамо не должно опускаться до такого уровня": Лужный - о матче с Десной

"Динамо не должно опускаться до такого уровня": Лужный - о матче с Десной
Обновлено 13:54 Сегодня Телеграф ФК Динамо (Киев) Фото: ФК Динамо (Киев)
Бывший игрок и тренер Динамо Олег Лужный поделился ожиданиями от ближайшей игры киевлян с Десной. Встреча второго тура УПЛ пройдет сегодня, 11 сентября, в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры в 19:00 по киевскому времени.

- Во-первых, хочу сказать, что после паузы, связанной с матчами национальных сборных, игры всегда даются нелегко. Не знаю, как будет на этот раз, но обычно, когда игроки разъезжаются по своим сборным, все они возвращаются в расположение клубов в разном состоянии: кто-то сыграл все игры за свою национальную команду, кто-то одну, а кто-то вообще только тренировался. У тех игроков, которые остались дома, тоже другая физическая форма. Поэтому проблема клубов, в составе которых выступает много сборников, - разное функциональное состояние накануне следующих матчей чемпионата. Поэтому все будет зависеть от того, как тренеры подготовят футболистов и команду в целом.

По моему мнению, преимущество "Десны" заключается в том, что у них никто не ездил в сборную, все их футболисты находятся дома и вместе тренируются. В течение последних двух недель они целенаправленно готовятся к игре с "Динамо". А у киевлян часть игроков в национальной сборной Украины, часть - в молодежной, кто-то в сборной Польши, Люксембурга и т.д., остальные - в Киеве.

- Ситуация осложняется еще тем, что "Десна" - непростой соперник для динамовцев, учитывая результаты матчей прошлого сезона?

- Я бы не сказал, что это большая проблема, ведь "Динамо" есть "Динамо", оно должно побеждать в любом случае, независимо от того, играет с "Десной" или любой другой командой. "Динамо" не может уступать черниговцам, разве что однажды чисто случайно, но точно не дважды за один сезон и еще и вничью сыграть. Киевский клуб не должен опускаться до такого уровня.

- Но "Десна" в прошлом сезоне претендовала на медали чемпионата, и в нынешнем также имеет серьезные намерения...

- В этой команде все опытные игроки, насколько я знаю, молодых исполнителей там мало. Все они сыграны между собой, прекрасно знают и понимают друг друга. У них хороший микроклимат в коллективе, их возглавляет сильный тренер, поэтому их амбиции вполне логичны и закономерны. Динамовцам будет непросто с ними.

- Могли бы кого-то выделить из состава черниговцев?

- Там все игроки примерно одного уровня, они действуют с огромной самоотдачей и обладают определенным уровнем мастерства - поэтому и достигают результата. Очень индивидуально сильных футболистов, которые особенно бы выделялись, в их составе и нет.

- После назначения нового тренерского штаба во главе с Мирчей Луческу, есть ли у вас оптимистические надежды относительно улучшения игры команды и достижения более высоких результатов?

- Да, будем на это надеяться. Давайте пожелаем им успехов в этом сезоне, чтобы киевляне наконец вышли в групповой этап Лиги чемпионов. Привыкли ли футболисты к требованиям Мирчи Луческу и смогут их в полной мере воплотить в жизнь, лучше спросить у них самих. По первому матчу чемпионата с "Олимпиком" еще рано судить. Должно пройти несколько месяцев, хотя бы два-три, тогда будет видно, что команда понимает, и как сильно хочет отдаваться на поле.

Напомним, в первом туре Динамо разобралось с Олимпиком, а Десна без проблем одолела Зарю.

Ранее сообщалось, что трансляция матчей Динамо будет идти с задержкой в 4 минуты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Олег Лужный, Футбол, ФК Десна.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вратарь-позер пропустил самый смешной гол между ног в истории футбола (Видео)
02 Трансляция матчей Динамо будет идти с задержкой в 4 минуты
03 Динамо - Десна: где и когда смотреть матч 2-го тура УПЛ
04 Трансфер форварда Динамо в Болонью под угрозой срыва
05 Реал нашел замену Бэйлу в Манчестере
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь