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"У меня свое видение на это": Шевченко - о натурализации футболистов

"У меня свое видение на это": Шевченко - о натурализации футболистов
Обновлено 10:13 Сегодня Телеграф football.ua Фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своим мнением о натурализации игроков.

"Натурализация - это прежде всего это инициатива игроков. Если футболист выступает в Украине достаточное время, то для получения паспорта он сознательно идет и связывает жизнь с нашей страной. Знает язык, его дети ходят здесь в школу. Если он выступает здесь шесть лет, то он - украинец.

У меня свое видение на это и я высказал его. Не собираюсь ни с кем спорить, навязывать свое мнение.

Когда привозят игроков, через два года и им пытаются оформить какой-то паспорт. К такому виду натурализации я отношусь негативно. Если футболист приехал в нашу страну, остался здесь в непростое время, его дети ходят тут в школу, играет здесь 6-7 лет, то для меня он украинец", - рассказал Шевченко в интервью на Youtube-канале Вацко Live.

Ранее сборная Украины провела два матча Лиги наций УЕФА. В первом Желто-синие одолели Швейцарию, а во втором крупно уступили испанцам. Свой следующий матч в этом турнире наша команда может провести при частичной поддержке болельщиков.

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Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол.

Автор:

Телеграф
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