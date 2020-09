Милан представил новую гостевую форму (Фото, Видео)

В новой гостевой форме команды традиционно преобладает белый цвет. Кроме того, на футболке появился красный узор, который умеренно переходит в красный воротник.

Фото новой формы гостевой формы команды на сезон 2020/21 доступны на официальной страничке twitter миланского клуба.

Take your passion to the Museo delle Culture – Mudec

https://t.co/9extSzlDkr #ThisIsMilan #SempreMilan @pumafootball pic.twitter.com/yCEoYo74be

— AC Milan (@acmilan) September 12, 2020