Шахтер хочет избавиться от легионера

Оларенважу Кайоде вынужден искать новый клуб.

Нигерийский форвард "Шахтера" Оларенважу Кайоде, на которого тренерский штаб Луиша Каштру, очевидно, не рассчитывает, никак не может подыскать себе другой клуб для продолжения карьеры.

В последнее время турецкие СМИ активно сообщали о переговорах Кайоде с "Ризеспором", но накануне стало известно, что они провалились.

Теперь Кайоде общается с другим турецким клубом – "Сивасспором".

Напомним, ранее от подписания Кайоде отказался "Газиантеп", в котором форвард отыграл минувший сезон на правах аренды (10 голов в 27 матчах лиги). Кроме того, не выгорели переговоры у нападающего с «Бешикташем» и "Гезтепе".